Publicado 17/09/2021 17:56

Rio - Carolina Dieckmann acaba de completar 43 anos de idade. Muito sensível, a atriz fez diversas postagens sobre o aniversário nas redes sociais. No primeiro post, Carol brincou: 'Oie. Acordei com 43", escreveu a atriz. Na publicação seguinte, ela agradeceu ao carinho que recebeu pela data.

"o dia ainda ta na metade e eu já recebi tanto amor… agora veio esse bolo, q se não é a forma física desse afeto, eu não sei o q é. obrigada alex e vane por me ajudarem a transformar em imagem cada gesto q têm chegado aqui: cada um do seu jeito, mas todos ÚNICOS pessoais intransponíveis e q me fizeram sentir tão especial! obrigada a todos… TODOS!!! ps: to vendo tudinho e tentando responder a cada um de vcs; eu chego lá!!!", escreveu a atriz no Instagram.

Por último, Carol encerrou essas celebrações postando fotos ao lado dos filhos e do marido. "senhor Deus,

hoje eu não quero pedir nada… somente agradecer. mas eu quero agradecer muito mesmo, ta? nem eu sabia q ainda podia ser mais feliz. nem eu sabia q podia me sentir tão amada, e como faz sentido tudo q venho sentindo e vivendo… nem eu sabia; e q maravilhoso é não saber. bom mesmo é caminhar de peito aberto, o inesperado é um lugar lindo. confiar, aceitar, perdoar e agradecer; amém", escreveu.

