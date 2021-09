Gabi Martins - Reprodução

Publicado 17/09/2021 21:07

Rio - A cantora sertaneja Gabi Martins está curtindo as Ilhas Maldivas com o namorado, Tierry, e nesta quinta-feira (16) apostou em um look grifado.

fotogaleria

Em seu perfil do Instagram, a artista compartilhou alguns cliques na famosa rede suspensa no mar cristalino com um biquíni da marca britânica Burberry, de R$ 2.900 mil reais.

"Quem perguntar por mim, diga que tô por aí. Que lugar incrível!!", escreveu na legenda.