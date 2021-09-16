Ariadna ArantesReprodução

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Fábia Oliveira
As ex-amigas Ariadna Arantes e Lary Bottino entraram em mais uma discussão pública nesta quarta-feira (15). Depois da polêmica envolvendo a pulseira de Ariadna que ficou com Lary e ela não devolveu quando solicitado pela maquiadora, agora o bate boca é por conta do motivo do término de Anitta (amiga de Ariadna e ex-amiga de Lary) com o atual peão de ‘A Fazenda’, Gui Araújo. Acontece que depois que o rapaz contou que o que fez com que sua relação com a cantora chegasse ao fim foi o fato de ela ter decidido ir morar fora do país, Ariadna se manifestou alegando que o motivo era outro e que tinha a ver com a amizade de Gui com a Lary Bottino.
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Ex-BBB Ariadna expõe briga antiga com Lary Bottino após influenciadora mandar indireta para Anitta - Reprodução/Instagram
Ariadna Arantes - Reprodução
Ariadna Arantes e Laryssa Bottino - Reprodução
Lary Bottino fala sobre polêmica da pulseira da ex-BBB Ariadna - Reprodução
Ex-BBB Ariadna e Laryssa Bottino - Reprodução Internet
Anitta e Gui Araújo - Reprodução de internet
Gui Araújo e Anitta - Reprodução
Gui Araújo e Anitta - Reprodução
Gui Araújo e Anitta - Reprodução
Gui Araújo e Anitta - Reprodução


“Lá na Croácia, um dos motivos citados (por Anitta) é que o namoro acabou porque ele maltratava demais a dona da minha pulseira (Lary). E hoje são melhores amigos. Não vou falar a conversa, porque apesar de ninguém ter me pedido segredo, não é da minha conta. Esse assunto que esse rapaz disse aí não estava na pauta e a amiguinha dele (Lary) que estava lá presente sabe muito bem”, disse a ex-BBB e ex-No Limite.

Lary Bottino então retrucou e disse que seu nome não tem nada a ver com o término de Anitta e Gui. “Ariadna, você deveria se tratar. Seus hormônios devem estar alterados. Pessoas mudam de opinião. Eu e Gui não nos falávamos mesmo, antes de ele me conhecer de verdade. Assim como metade da internet faz comigo.. […] Guilherme nunca me tratou mal. Não tenho nada a ver com o término deles. Essa mulher é doente”, escreveu Lary, que ainda deu uma alfinetada: “mas tudo bem, Ari, muita gente que você defende também não gosta de você e puxa seu saco pra ser gentil pra internet ver”.