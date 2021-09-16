Ariadna ArantesReprodução
“Lá na Croácia, um dos motivos citados (por Anitta) é que o namoro acabou porque ele maltratava demais a dona da minha pulseira (Lary). E hoje são melhores amigos. Não vou falar a conversa, porque apesar de ninguém ter me pedido segredo, não é da minha conta. Esse assunto que esse rapaz disse aí não estava na pauta e a amiguinha dele (Lary) que estava lá presente sabe muito bem”, disse a ex-BBB e ex-No Limite.
Lary Bottino então retrucou e disse que seu nome não tem nada a ver com o término de Anitta e Gui. “Ariadna, você deveria se tratar. Seus hormônios devem estar alterados. Pessoas mudam de opinião. Eu e Gui não nos falávamos mesmo, antes de ele me conhecer de verdade. Assim como metade da internet faz comigo.. […] Guilherme nunca me tratou mal. Não tenho nada a ver com o término deles. Essa mulher é doente”, escreveu Lary, que ainda deu uma alfinetada: “mas tudo bem, Ari, muita gente que você defende também não gosta de você e puxa seu saco pra ser gentil pra internet ver”.
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