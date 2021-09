Ariadna Arantes - Reprodução

Ariadna ArantesReprodução

Publicado 16/09/2021 08:27 | Atualizado 16/09/2021 09:02

As ex-amigas Ariadna Arantes e Lary Bottino entraram em mais uma discussão pública nesta quarta-feira (15). Depois da polêmica envolvendo a pulseira de Ariadna que ficou com Lary e ela não devolveu quando solicitado pela maquiadora, agora o bate boca é por conta do motivo do término de Anitta (amiga de Ariadna e ex-amiga de Lary) com o atual peão de ‘A Fazenda’, Gui Araújo. Acontece que depois que o rapaz contou que o que fez com que sua relação com a cantora chegasse ao fim foi o fato de ela ter decidido ir morar fora do país, Ariadna se manifestou alegando que o motivo era outro e que tinha a ver com a amizade de Gui com a Lary Bottino.