Gui Araújo - Reprodução de internet

Gui AraújoReprodução de internet

Publicado 16/09/2021 06:07 | Atualizado 16/09/2021 06:56

Na noite da última quarta-feira (15), aconteceu a primeira prova do fazendeiro da 13ª edição de 'A Fazenda'. E Gui Araujo foi o vencedor. Após disputar o título com Erasmo Viana, Aline Mineiro e Mileide Mihaile, o peão ganhou a prova, garantindo a imunidade e o direito de mandar um colega de confinamento direto para a roça. Em uma disputa que exigia concentração, paciência e velocidade, Gui foi o mais rápido nas duas etapas da prova. "Valeu, família, é para vocês. Obrigado, meu Deus", vibrou o influenciador, que abraçou os colegas.

E aí? Quem vocês acham que ele vai indicar?