Suzy CortezGabriel Renne

Publicado 16/09/2021 05:00

Pioneira e um dos maiores ícones do OnlyFans, Suzy Cortez ficou milionária com seu conteúdo adulto divulgado na plataforma. Agora, a modelo vai dar dicas de como ganhar dinheiro e ser bem sucedido no compartilhamento de conteúdos no OnlyFans.



"Vou dar todas as dicas de não apenas como captar fãs, mas também como manter a fidelidade. É preciso criar o conteúdo certo para o público certo e manter os acessos e o interesse deles por você. Vou fazer o coaching completo para que uma pessoa possa se tornar milionária como eu com o OnlyFans", diz a modelo.