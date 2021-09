Pretinho da Serrinha e Rachell Luz na banda do 'Domingão do Huck' - Reprodução Instagram

Publicado 16/09/2021 05:00

Pretinho da Serrinha prepara seu casamento com Rachell Luz para o mês de novembro, com a presença de 30 convidados. A cerimônia será realizada no Cristo Redentor, pela manhã. Depois de ser convidado para integrar a nova banda do 'Domingão do Huck', o artista ainda colocou sua noiva e o cunhado para trabalhar ao seu lado no palco da atração comandada por Luciano Huck. É trabalho em família...