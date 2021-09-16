Pretinho da Serrinha e Rachell Luz na banda do 'Domingão do Huck'Reprodução Instagram

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Fábia Oliveira
Pretinho da Serrinha prepara seu casamento com Rachell Luz para o mês de novembro, com a presença de 30 convidados. A cerimônia será realizada no Cristo Redentor, pela manhã. Depois de ser convidado para integrar a nova banda do 'Domingão do Huck', o artista ainda colocou sua noiva e o cunhado para trabalhar ao seu lado no palco da atração comandada por Luciano Huck. É trabalho em família...
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Pretinho da Serrinha e Rachell Luz na banda do 'Domingão do Huck'
Pretinho da Serrinha e Rachell Luz
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Com Open bar, feijoada inclusa e muito samba comandado pelo Grupo Samba com Atitude, pelo cantor e compositor Pretinho da Serrinha e bateria das escolas de samba, Feijoada promete exclusividade e conforto em frente ao mar para apenas 200 pessoas.
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