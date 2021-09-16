Acrebiano e Fefa Moreira - Reprodução de internet

Acrebiano e Fefa MoreiraReprodução de internet

Publicado 16/09/2021 05:00 | Atualizado 16/09/2021 06:57

Antes de entrar em 'A Fazenda', Acrebiano Araújo, o Bil, disse que não tinha intenção de formar casal. A coluna descobriu que o motivo tem nome e sobrenome: Fefa Moreira. A coluna apurou que os dois estão juntos há cerca de quatro meses. Procurada, a moça fez charminho. Primeiro, queria saber como esta colunista descobriu. Depois, disse que ia falar com o empresário do ex-BBB e ex-No Limite. Por fim, enviou a seguinte resposta: "Falei com o Marcos, empresário do Bil, hoje à tarde, e como nada foi divulgado, não quero prejudicá-lo no reality. Mas sou #teambil".