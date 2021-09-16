Brasileiro Italo Ferreira levou o primeiro ouro no masculino da história do surfeReprodução do Instagram
"Última coisa que eu iria imaginar era que no meu voo teria uma ameaça de bomba. Tivemos que sair da aeronave para as autoridades locais tomarem todas as providências necessárias! Que loucura", escreveu o campeão olímpico em suas redes sociais.
Italo disputou na última terça-feira (14) a Liga Mundial de Surfe em Trestles, nos Estados Unidos. O campeão olímpico foi batido por Filipe Toledo, o Filipinho, que perdeu para Gabriel Medina na final.
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