Brasileiro Italo Ferreira levou o primeiro ouro no masculino da história do surfeReprodução do Instagram

Publicado 16/09/2021 05:47 | Atualizado 16/09/2021 06:57

Na noite da última quarta-feira (15), Italo Ferreira relatou uma situação tensa pela qual passou: o surfista afirma que o voo que pegaria no Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos, teve uma ameaça de bomba.



"Última coisa que eu iria imaginar era que no meu voo teria uma ameaça de bomba. Tivemos que sair da aeronave para as autoridades locais tomarem todas as providências necessárias! Que loucura", escreveu o campeão olímpico em suas redes sociais.

Passado o susto, Italo disse em seu perfil que o voo foi liberado para decolar. "Tão dizendo que não foi nada! Quem tem… tem medo, né?!", brincou.



Italo disputou na última terça-feira (14) a Liga Mundial de Surfe em Trestles, nos Estados Unidos. O campeão olímpico foi batido por Filipe Toledo, o Filipinho, que perdeu para Gabriel Medina na final.