Semelhança entre Selton Mello e Enzo Diniz impressionaDivulgação

Publicado 16/09/2021 05:00

Enzo Diniz, que vive o menino Tonico na novela 'Nos Tempos do Imperador', da TV Globo, encantou a internet com suas cenas de luta com o Imperador (João Willian), quando ainda eram crianças. Mas o que mais chamou a atenção foi sua semelhança com o ator Selton Mello. Antes de se caracterizar como Tonico, o ator mirim mantinha os cabelos grandes e encaracolados como Selton, quando ainda criança. Inclusive, nos bastidores do folhetim comenta-se muito o quanto Enzo Diniz se parece com o o protagonista.

“Quando eu fui gravar a cena da briga do Tonico Rocha com o D. Pedro, parte da produção falou que eu lembrava muito o Selton, mas quando minha mãe viu essa foto dele criança e comparou com a minha, nossa, até eu me achei muito parecido com ele”, disse o ator mirim.

O pequeno também falou sobre Selton. “A primeira vez que vi o Selton Melo atuando foi no filme 'O Auto da Compadecida', ele fazia o personagem Chicó, que se metia em várias enrascadas com o amigo João Grilo, muito diferente do imperador D. Pedro II. Por esse talento todo é que ele se tornou uma referência para muitos atores, que assim como ele iniciaram a carreira ainda criança. Sou muito fã! Quero um dia, ter uma oportunidade de atuar ou ser dirigido por ele. Ele é simplesmente incrível", afirma Enzo, que iniciou sua carreira participando das novelas 'As Aventuras de Poliana', do SBT, 'Jesus' e 'Topíssima', ambas da Record TV.



Recentemente, Enzo havia sido escalado para viver a fase criança do personagem Juliano, filho de Dona Hermínia (saudoso Paulo Gustavo), na primeira temporada da série 'Minha mãe é uma peça', pela Globoplay, mas ele não pôde gravar devido à morte do protagonista. Foi então que surgiu o convite para atuar na trama global.



“Tonico é meu primeiro vilão. Dar vida a ele foi um grande aprendizado, principalmente por ele ser frio e vingativo, características que nada tem a ver comigo. Ele, com certeza, está dando muito o que falar durante a novela. Essa briga com o imperador tem sido muito falada aqui fora. E amei gravar com o Roberto Bomfim, ele é incrível! Me ajudou muito nas cenas. Parecia um verdadeiro paizão para mim, me ensinou e me orientou muito", diz.