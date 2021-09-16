Liziane Gutierrez - Divulgação

Liziane GutierrezDivulgação

Publicado 16/09/2021 05:00 | Atualizado 16/09/2021 10:08

Confinada em 'A Fazenda', a influenciadora digital, Liziane Gutierrez, deixou um alerta importante para o público do reality. Após passar por uma harmonização facial malsucedida há alguns anos, a moça se submeteu a uma cirurgia para tentar reverter o estrago que foi feito em seu rosto. Liziane começou falando sobre as intervenções em seu rosto que deram errado.



"Em 2018, eu fui fazer uma harmonização facial e fiquei com problema. No começo eu até achava que poderia ser alergia, porque meu rosto ficou extremamente deformado, minhas bochechas e minha boca ficaram imensas. Depois disso, fui em alguns médicos pra ter laudos de que não era uma alergia e sim excesso de produto. Eu tenho os laudos. E agora, quase dois meses atrás, eu operei pra retirar esses produtos", conta.



A morena ainda ressaltou a importância de ter cautela na hora de tomar a decisão de realizar qualquer procedimento estético. "Quando resolvi vir falar com vocês, foi pra alertar. Mas não pra que vocês não façam procedimentos, e sim para que vocês tenham cautela. Ter cautela vai muito além de você ir nos melhores médicos e dentistas, porque depende do seu organismo. Lógico que nós, que somos leigos, que não estudamos medicina, não sabemos disso. Se o médico ou dentista disser pra colocar 20 ml de uma vez, a gente vai colocar, porque a gente acha seguro. E é seguro para umas pessoas, mas para outras, não".

Liziane Gutierrez alerta sobre harmonização facial pic.twitter.com/G9PJMfQnax — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) September 16, 2021