Publicado 16/09/2021 08:43 | Atualizado 16/09/2021 09:02

Deborah Albuquerque radicalizou e mudou o visual. A ex-participante do 'Power Couple', da Record TV, alongou as madeixas com o profissional Bruno Lipe, mas manteve seu tradicional 'ruivo fênix' assinado por Jhon Prado. A técnica usada no alongamento foi a do mega hair fita invisible, que deixa os cabelos naturais sem danificar os fios.



"Adoro mudar, renovar e amei o resultado. Estava na hora de ver uma nova mulher no espelho! Estou me sentindo a Rapunzel ruivíssima. Amei", disse a modelo e influenciadora digital.

