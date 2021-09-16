Deborah AlbuquerqueReprodução

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Fábia Oliveira
Deborah Albuquerque radicalizou e mudou o visual. A ex-participante do 'Power Couple', da Record TV, alongou as madeixas com o profissional Bruno Lipe, mas manteve seu tradicional 'ruivo fênix' assinado por Jhon Prado. A técnica usada no alongamento foi a do mega hair fita invisible, que deixa os cabelos naturais sem danificar os fios.

"Adoro mudar, renovar e amei o resultado. Estava na hora de ver uma nova mulher no espelho! Estou me sentindo a Rapunzel ruivíssima. Amei", disse a modelo e influenciadora digital. 
Deborah Albuquerque - divulgação
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Deborah Albuquerque
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