Deborah AlbuquerqueReprodução
"Adoro mudar, renovar e amei o resultado. Estava na hora de ver uma nova mulher no espelho! Estou me sentindo a Rapunzel ruivíssima. Amei", disse a modelo e influenciadora digital.
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Deborah Albuquerque radicaliza e muda o visual. Confira o antes e depois
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