Publicado 16/09/2021 09:14 | Atualizado 16/09/2021 09:16

Uma publicação do Diário do Nordeste aponta que Thyane Dantas, mulher do cantor Wesley Safadão, teria mentido sobre sua idade no momento em que se vacinou em Fortaleza, no Ceará. Na ocasião, Thyane foi alvo de críticas por ter recebido o imunizante contra a Covid-19 antes da convocação de sua faixa etária para vacinação. Segundo a reportagem, duas colaboradoras do município de Fortaleza, que foram as responsáveis pela vacinação do casal, afirmaram em depoimento à sindicância realizada pela prefeitura de Fortaleza que Thyane disse ter idade diferente da que realmente tem durante o processo de imunização.

Os relatos constam na Ata da 7ª reunião do grupo de trabalho do plano Municipal de Operacionalização de Vacinação Contra a Covid-19. O documento, datado de 9 de julho de 2021, um dia depois da vacinação do casal, mostra que a registradora do local de vacinação e a aplicadora da vacina afirmaram em depoimento que Thyane disse ter 31 anos durante diferentes etapas da imunização, quando na realidade tem 30.

"A depoente informou que não checou a idade da Srª Thyane, mas que perguntou a idade da mesma, a qual informou possuir 31 anos de idade, que estava para fazer 32 anos. [...] Ao ser questionada sobre a idade do Sr.Wesley, a depoente informou que o mesmo possui 33 anos, que a Srª Thyane Dantas havia informado possuir 31 anos e que a assessora, 'se não me engano, 32 anos'", apontou o documento com relato da registradora do local de vacinação.

A assessoria de Wesley Safadão segue sem se manifestar sobre o assunto.