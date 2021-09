Claudia Raia. Vinícius Mochizuki/Divulgação - Viniícius Mochizuki/Divulgação

Publicado 16/09/2021 05:00

A partir do dia 3 de outubro, a atriz Claudia Raia assume de forma definitiva seu lugar na bancada do júri do 'Show dos Famosos'. Nesta semana, Regina Casé está entre os jurados como convidada e a atriz Juliana Paes será a última do rodízio de convidados dos julgadores da atração. No elenco fixo estão, além de Claudia Raia, o diretor Boninho e a cantora Preta Gil.