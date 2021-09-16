Claudia Raia. Vinícius Mochizuki/DivulgaçãoViniícius Mochizuki/Divulgação

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Fábia Oliveira
A partir do dia 3 de outubro, a atriz Claudia Raia assume de forma definitiva seu lugar na bancada do júri do 'Show dos Famosos'. Nesta semana, Regina Casé está entre os jurados como convidada e a atriz Juliana Paes será a última do rodízio de convidados dos julgadores da atração. No elenco fixo estão, além de Claudia Raia, o diretor Boninho e a cantora Preta Gil.
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Claudia Raia. Vinícius Mochizuki/Divulgação
Claudia Raia dança com roupa transparente na web
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Claudia Raia est&aacute; em Playa del Carmen, no M&eacute;xico, com o marido
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