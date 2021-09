Mônica Martelli e Paulo Gustavo - Reporter 03

Mônica Martelli e Paulo GustavoReporter 03

Publicado 18/09/2021 12:42

Rio - Quatro meses após a morte de Paulo Gustavo, Mônica Martelli contou que não consegue assistir aos filmes que gravou ao lado do humorista, de quem era amiga próxima. Durante sua participação no "É de Casa" deste sábado (18), a atriz desabafou sobre como se sente desde que o ator faleceu por complicações da covid-19.

fotogaleria

"Já faz um tempo que não assisto [aos filmes], por causa do Paulo nem consigo mais [...] É diariamente tentar que a dor não seja maior que a alegria que foi ele foi ter feito parte da minha vida. Ter tido a convivência que eu tive com um cara como PG, que foi um gênio, foi um privilégio que eu vivi", declarou a atriz, que contracenou com Paulo Gustavo em comédias como "Minha Vida em Marte", de 2018.

Ainda no quadro "Viva o Verde", apresentado por Ana Furtado, Mônica acrescentou: "Minha vida hoje é uma vida antes e depois, porque você tem que inventar uma vida sem aquela figura que era tão presente na sua vida. Uma pessoa como Paulo Gustavo, com a personalidade que ele tinha, e o tamanho que ele ocupava na minha vida, a gente tinha muitos projetos juntos."