Publicado 20/09/2021 20:32 | Atualizado 20/09/2021 20:33

Rio - O influenciador digital Leo Stronda sofreu um acidente com botijão de gás e teve 30% do corpo queimado. De acordo com boletim médico divulgado por ele mesmo nas redes sociais, as queimaduras foram de 2º grau.

O acidente, ainda de acordo com Leo, aconteceu no último dia 6, mas ele ainda segue internado na unidade semi-intensiva do hospital Niterói D'Or.

"Há duas semanas eu sofri esse acidente doméstico. Estava em casa para começar um jantar com a minha mulher e amigos e o bujãozinho de gás estourou. Tive queimaduras graves na parte do braço e nas costas", disse ele em um vídeo postado nas redes sociais.