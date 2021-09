Simony amarra marido após ele perder aliança - Reprodução/Instagram

Simony amarra marido após ele perder aliançaReprodução/Instagram

Publicado 27/09/2021 14:41 | Atualizado 27/09/2021 14:41

São Paulo - Imagina se a moda pega? A cantora Simony surpreendeu os fãs, na madrugada desta segunda-feira, ao castigar o noivo, o cantor e compositor Felipe Rodriguez. O motivo? O sertanejo perdeu a aliança e irritou Simony.

fotogaleria

Simony revelou o sumiço da jóia através do Instagram Stories. "Seu marido fala que perdeu a aliança dele? Porque o meu pediu, agora, ajuda para eu achar a aliança dele. A minha não sai do meu dedo nunca na vida. Explique-se! Aliança sai do dedo sozinha?", perguntou. "Às vezes a gente perde. Ela dá umas escapadas", disse Felipe aos risos.

Porém, a cantora não deixou barato e amarrou Felipe em uma parede da casa. "Aqui em casa a gente trabalha dessa forma. Perdeu a aliança e vai dormir aqui hoje. Vai ficar de castigo porque perdeu aliança, vai ficar preso na pilastra da sala. E vai dormir aqui. É assim que vai ser até achar a aliança. Se achar, volta para o quarto. No quentinho, bonitinho. Então, meninas, esse é o ensinamento que eu dou para vocês. Perdeu a aliança, esse é o castigo", completou a cantora.

Simony e Felipe Rodriguez se conheceram através do aplicativo TikTok. Felipe, de 31 anos, é 13 anos mais novo que Simony, que já disse não se importar com a diferença. “Não tem problema nenhum, isso é preconceito. O importante é que ame”, explicou a cantora.