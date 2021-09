Simaria responde perguntas dos fãs ao lado da filha - Reprodução

Publicado 27/09/2021 17:00

Rio - A recente separação de Simaria, da dupla com Simone, parece ter sido bem assimilada pelos filhos da cantora. Pelo menos, para a primogênita Giovanna Mendes. Através dos stories do Instagram, a pequena apareceu respondendo perguntas sobre o novo status de relacionamento da mãe.

Um seguidor perguntou para Simaria como está sendo a nova fase solteira. Animada, a filha da cantora respondeu pela mãe: "Gente, o que vocês acham? Feliz, né gente! Feliz!", disse. Simaria questionou "Livre para o quê?" e Giovanna disse "Para tudo, minha querida".



Giovanna também participou de outros stories respondendo questionamentos dos seguidores. Em outro momento, uma seguidora pergunta se a cantora a apoiaria em um relacionamento com um homem mais velho. Giovanna respondeu: “Eu apoiaria, sabe porquê? São duas pessoas que se amam!"

Em uma pergunta direcionada para a pequena, um fã perguntou se a garota sofre preconceito pelo sotaque. “Já aconteceu, só que eu não liguei. A minha mamãe sempre fala que eu tenho que me importar só com as pessoas que me amam. Não importa se eles estão falando mal de mim", contou.