Nego do Borel e Dayane Mello - Reprodução de internet

Nego do Borel e Dayane MelloReprodução de internet

Publicado 25/09/2021 08:28 | Atualizado 25/09/2021 10:25

A tag 'Estupro na Record' figura em primeiro lugar nos assuntos mais comentados do Twitter, na manhã deste sábado (25). Internautas apontam que Nego do Borel supostamente teria se aproveitado da embriaguez da modelo Dayane Mello, após a festa que rolou na noite da última sexta-feira (24), no confinamento de 'A Fazenda'. Em um vídeo que circula nas redes sociais, os participantes aparecem dormindo na madrugada, exceto Nego, que deitado na mesma cama de Dayane bem no ponto cego da câmera, supostamente estaria gemendo.

fotogaleria fotogaleria

Os comentários nas redes sociais acusam o cantor de ter estuprado a modelo por ter tocado nela sem seu consentimento, uma vez que a moça estava claramente embriagada a ponto de sequer conseguir trocar sua roupa pra ir dormir. Outros participantes, como Rico Melquíades, Solange Gomes e Tati Quebra-Barraco tiveram que levantar Dayane e ajudá-la a colocar o pijama.

A coluna procurou a assessoria da Record, que emitiu o seguinte comunicado: "A RecordTV informa que, diante dos acontecimentos desta ultima noite no reality A Fazenda, envolvendo o Nego do Borel e Dayane Mello, os fatos estão sendo devidamente apurados por uma equipe multidisciplinar e nos pronunciaremos no programa de hoje à noite".

Já a equipe de Dayane Mello se manifestou no Twitter sobre o episódio. "Isso é inaceitável! Dayane completamente inconsciente e sem nenhuma faculdade de suas ações. Nada justifica! As devidas providências serão tomadas com imagens, vídeos, falas e ações de tudo que vimos, assim que conseguirmos entrar em contato com os responsáveis. Pedimos e esperamos uma ação por parte da emissora. Isso é sério! Não se calem, não silenciem. Denunciem", pediu.

A assessoria de Nego do Borel, por sua vez, não se manifestou até o fechamento desta matéria.

4 mulheres pra tirar a roupa da Dayane e vocês juram que ela tava consciente pra transar com o nego do Borel ??

A fazenda / MC Gui / sthe/ Aline / rosalinda / estupro pic.twitter.com/cJjGaiw3Vc — Eve mary (@Evemary82080327) September 25, 2021

A mulher sem capacidade nenhuma de resposta por si só, em um estado alcoolizado enorme. Estamos vendo um ESTUPRO NA FAZENDA. pic.twitter.com/dVkieB5hmS — QG da Dayane Mello (@qgdayanemello) September 25, 2021

antes do acontecimento mc gui, solange e rico tentaram fazer algo (estavam bêbados também) e dayane não conseguia responder



ESTUPRO NA FAZENDA pic.twitter.com/ir4dQdWJp6 — isabella (@dixievcr) September 25, 2021