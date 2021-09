Vacinação de Carol Peixinho e Thiaguinho levanta suspeita de affair entre os dois - Reprodução Instagram

Vacinação de Carol Peixinho e Thiaguinho levanta suspeita de affair entre os dois Reprodução Instagram

Publicado 25/09/2021 08:56 | Atualizado 25/09/2021 08:58

O pagodeiro Thiaguinho e a ex-BBB Carol Peixinho estiveram se vacinando em São Paulo, nesta sexta-feira (24), no mesmo horário e, ao que tudo indica, no mesmo local. O que chamou a atenção no momento da vacinação dos dois foi a porta do carro em que eles estavam, que por coincidência, ou não, eram simplesmente idênticas. Os fãs, é claro, já juntaram lé com cré e começaram a especular se eles não estariam juntos.

fotogaleria

Esta coluna deve dizer que o burburinho sobre Carol Peixinho e Thiaguinho estarem se conhecendo melhor já não é de hoje. Outros indícios nos stories do Instagram da ex-No Limite também apontaram para um possível affair, como uma imagem compartilhada por ela do perfil de Hariany Almeida, em que Carol filma a amiga e ex-BBB. No vídeo em questão, em cima da mesa está o celular de Carol com a tela das mensagens privadas do Instagram aparecendo e uma delas é justamente de uma conversa com Thiaguinho.

Esta coluna está mais que atenta aos próximos capítulos dessa história...