José de Abreu e Tabata Amaral - Montagem/Divulgação/Câmara dos Deputados

José de Abreu e Tabata AmaralMontagem/Divulgação/Câmara dos Deputados

Publicado 27/09/2021 18:22

Rio - José de Abreu pediu desculpas à deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP) por compartilhar uma postagem polêmica nas redes sociais. Na ocasião, o ator de 75 anos 'retuitou' uma publicação que ameaçava a parlamentar de agressão física. O artista diz que errou e afirmou que pretende enviar uma carta em formato de vídeo para a paulista.

fotogaleria

"Eu errei redondamente. A minha vida é repleta de erros, e uma das coisas que eu aprendi é que quando você é muito crítico, você tem que aprender a fazer uma autocrítica", confessou o ator em entrevista ao canal "Fala, Lola, Fala", no YouTube. "Vou fazer uma carta para Tabata, em vídeo. Vou escrever um pedido de desculpas para ela. Vou propor uma atitude política", afirmou.

Anteriormente, Zé de Abreu havia se mostrado pouco disposto se desculpar com a deputada por acreditar que sua ação na plataforma não significada concordância com o conteúdo do tweet. "Dou RT em vários posts com os quais não concordo, como uma maneira de ampliar. Esta ferramenta é assim. Sempre foi assim e assim será. Já dei RT em várias espécies de fascistas", disse o ator.