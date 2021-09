Tico Santa Cruz - Reprodução

Tico Santa CruzReprodução

Publicado 28/09/2021 09:05

Rio - Tico Santa Cruz, de 43 anos, usou o Instagram para tornar público as ameaças que a filha, Bárbara, de apenas 12 anos, recebeu de um rapaz, também menor de idade e que não teve sua identidade divulgada. Na publicação, o vocalista da Banda Detonautas mostrou os áudios repletos de xingamentos que ela recebeu.

"Escuta aqui, garota, é o seguinte: não sei se você me conhece, também estou pouco me fo***** pra isso. Só sei que você devolva... vai dar merda. To falando papo reto. Se você não devolver a minha... você 'tá' fo****", dizia a pessoa.

"'Tô' falando papo reto. Se você não devolver a minha... você 'tá' fo****", continuou.

"Vai tomar no olho do seu c*, garota. Ficar bebendo um gole, pagando de 'bebadazinha'. Vai tomar no olho do seu c*, rapaz. Não f***. Vai dar merda. 'Tô' falando sério. Papo reto. Não f***. Meu pai e meu padrasto são delegados. Vou bater na sua porta", insistiu ele.

Segundo o cantor, ele já esteve na delegacia para denunciar a pessoa que enviou o áudio à sua filha. "Esse post é pra deixar bem claro que quem ousar se meter com qualquer pessoa da minha família, vai responder pelas mãos da polícia", começou o cantor.

"Hoje, eu passei o dia inteiro na delegacia e se tem algum canalha que acha que é metido a malandro, metido a bandido, vamos ver se diante das autoridades vai colocar essa marra toda mesmo", continuou.

"A violência desse áudio é absurda! Se os responsáveis por esses aloprados não dão conta deles, então ,a polícia dará! Não se metam com minha família. Eu sei quem são vocês", finalizou o artista.

Em entrevista à Quem, o cantor disse que não pode expor o autor das ameaças por ser um menor de idade. "Mas fiz um boletim de ocorrência e os responsáveis por ele serão chamados a prestar informações e serão responsabilizados por essa violência. Não apenas por ser minha filha o alvo, mas, porque se não agirmos, esses garotos que são criados de forma completamente equivocada, serão os futuros abusadores, assassinos de mulheres, violentadores", disse ele, que não quer penalizá-lo com exposição pública, deixando o trabalhando para as autoridades.