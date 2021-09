Marília Mendonça - Reprodução/Instagram

Publicado 28/09/2021 13:26

Rio - Marília Mendonça e a dupla Maiara e Maraisa se manifestaram nas redes sociais emocionadas pela indicação no Grammy Latino. As cantoras concorrem a 'Melhor Álbum de Música Sertaneja' pelo álbum conjunto 'Patroas'. As três ficaram em choque ao serem indicadas.

"Gente, vocês não têm noção da notícia que eu recebi agora. É muita benção, meu pai. Muito obrigada", disse a cantora nos stories. Ela também mostrou uma videochamada com as amigas emocionadas.

Marília também publicou um texto agradecendo a amizade e parceria. "Nada foi em vão. No dia que nos conhecemos tiramos essa foto, fizemos música, compartilhamos sonhos. A gente nem imaginava o que poderia vir. As coisas que tão acontecendo na nossa vida são tão lindas, que a gente se pergunta se merece", disse.

"Sabe por que da certo? por que é de verdade. Eu tô aqui tremendo e não consigo parar de chorar imaginando o quanto Deus tem sido lindo na nossa vida. Eu amo vocês, minhas patroas. Desde o primeiro dia, o dia dessa foto. A gente nem sabia a força que tinha a nossa música e maior que isso, a nossa amizade. realizar sonhos é bom. Realizar sonhos ao lado de vocês é 3 vezes maior", comentou.

"É isso, pessoal. Patroas no Grammy Latino...enquanto não inventam uma palavra que defina o que sentimos por vocês, nos contentamos com gratidão. Eu amo vocês", completou a legenda.