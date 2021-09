Nita Marie diz fazer sexo a três com o esposo e Deus - Reprodução/Instagram

Nita Marie diz fazer sexo a três com o esposo e DeusReprodução/Instagram

Publicado 28/09/2021 14:05

Rio - Com mais de 72 mil assinantes de seu canal no OnlyFans, Nita Marie fez uma revelação inusitada ao dizer que costuma fazer sexo a três: ela, seu marido e Deus. A modelo norte-americana afirmou que sente a presença de Deus no momento em que tem relações sexuais com seu esposo e incentivou seus admiradores a buscarem o mesmo.

fotogaleria

"Quando você convida Deus para fazer parte do sexo, você muda o ato de algo puramente físico para algo sagrado e espiritual. Tenho pedido a Ele para se juntar a mim e ao meu marido desde a primeira vez que fizemos amor", contou Nita, que também se intitula coach de empoderamento feminino.

A estrela da plataforma de conteúdo adulto ainda garantiu que convidar Deus para o momento do ato sexual melhorou seus orgamos: "Sempre que o sinto conosco, é sempre o melhor sexo, tão intenso e cheio de paixão e amor. Todos deveriam tentar convidar Deus para fazer amor pelo menos uma vez, você estará se abrindo para experimentar o paraíso", aconselhou a modelo.

Em agosto desse ano, Nita Maria causou polêmica ao dizer que vender nudes no OnlyFans é sua "missão divina", em entrevista ao jornal britânico DailyStar. “Eu perguntei para Deus se eu deveria continuar tirando a roupa para fotos e vídeos e a resposta sempre foi sim”, afirmou a modelo, que ainda acrescenta: “Eu acredito que Deus quer que as mulheres tenham uma ótima aparência, se sintam bem e desfrutem de sua sexualidade. Ao me fortalecer para me sentir sexy em minha própria pele, permito que outros façam o mesmo.”