Tais Araújo e Luis Miranda - Rômulo Guimarães /CS Eventos

Tais Araújo e Luis MirandaRômulo Guimarães /CS Eventos

Publicado 04/05/2024 18:16 | Atualizado 04/05/2024 20:31

Rio - Nesta sábado (4), os famosos chegaram para prestigiar o show gratuito de Madonna nas areias de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Nomes como Sophie Charllote, Ju Amaral, Taís Araújo, Humberto Carrão e Camila Pitanga estão presentes no local.

O evento encerra a "The Celebration Tour", turnê que comemora seus 40 anos de carreira. A expectativa de público está na casa de 1,5 milhão de pessoas. O show está previsto para começar as 21h50.

Mais cedo, Madonna atiçou os fãs brasileiros ao compartilhar um vídeo no Stories do Instagram dançando com a bandeira do Brasil . Além disso, nas imagens a diva está vestindo uma camisa da seleção com seu sobrenome, Ciccone, escrito em cristais cravejados.