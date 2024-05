Madonna em performance do show no Rio - JC Pereira e Rodrigo Adão / AGNEWS

Madonna em performance do show no RioJC Pereira e Rodrigo Adão / AGNEWS

Publicado 05/05/2024 16:22

Durante a performance da canção "Hung up", a cantora beijou a bailarina transexual Jal Joshua. Em outra música, a estrela da noite deitou em cadeiras que estavam enfileiradas no palco e também deu um beijão em outro bailarino.Em outro momento, durante a apresentação de "Fever", a diva internacional performou em cima de uma cama, com outra bailarina que ficou por trás e colocou a mão sobre as partes íntimas da cantora, simulando uma masturbação.Outra cena sugestiva aconteceu quando um de seus bailarinos colocou a cabeça por dentro da camisola da cantora. Mas estrela do pop não aprontou sozinha. A "Girl From Rio", Anitta participou do show e também protagonizou um momento picante , com um dos artistas que performavam no palco, que simulou um sexo oral na carioca. Outra parte surpreendente do show foi quando a cantora derramou cerveja no público e jogou a garrafa longe.Durante a participação da Pabllo Vittar, na introdução de "Music", Madonna surpreendeu ao se abaixar e fazer o "quadradinho", balançando o bumbum. A brasileira acompanhou a performance bem de pertinho.