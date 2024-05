Madonna leva multidão à loucura em show histórico na Praia de Copacabana - Pablo Porciuncula/AFP

Publicado 04/05/2024 22:42 | Atualizado 05/05/2024 07:45

aqui o setlist completo do show da Madonna. Rio - Exatamente às 22h37 (com 52 minutos de atraso), Madonna entrou no palco gigantesco na Praia de Copacabana para o delírio do público que invadiu as areias - expectativa de 1,5 milhão de pessoas - desde as primeiras horas da manhã deste sábado. A Rainha do Pop abriu o espetáculo com a música 'Nothing Really Matters' e foi acompanhada pela multidão, que cantou a toda potência. Confira

Ela emendou os clássicos 'Everybody' e 'Into the Groove', dos anos 1980, usando inclusive um figurino da época para o delírio dos fãs mais experientes.

Em seguida, ela fez um agradecimento ao público em inglês e arriscou português dizendo apenas que sabia falar palavrões. Com uma garrafa de cerveja na mão, elogiou os brasileiros e contou um pouco de sua história para seus fãs.

Em um dos momentos mais emocionantes do show, Madonna cantou 'Live to tell' e levou o público às lagrimas ao homenagear importantes figuras que morreram em decorrência da Aids. Entre as imagens no telão, fotos dos cantores Freddie Mercury, Renato Russo e Cazuza.

DJs abriram o espetáculo e animaram a galera



Às 19h, o DJ Barata agitou o público, e em seguida, às 20h15, foi a vez do DJ americano Diplo ferver de vez o público, que o recebeu com as tradicionais batidas de leque. Com músicas como 'Summertime Sadness', de Lana Del Rey, 'Somebody That I Used To Know', do Gothye e 'Your Love', de The Outfield, e cumprimentos em Português o artista comandou a abertura do show de Madonna.