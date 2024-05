Madonna leva multidão à loucura em show histórico na Praia de Copacabana - Pablo Porciuncula / AFP

Madonna leva multidão à loucura em show histórico na Praia de Copacabana

Publicado 05/05/2024 04:56 | Atualizado 05/05/2024 09:43

Rio - Provando estar mais em forma que muitas por aí, Madonna deu um verdadeiro show, no auge de seus 65 anos, na Praia de Copacabana, na noite deste sábado (4). Embora a cantora tenha usado playback na maior parte da apresentação, a Rainha do Pop se jogou nas coreografias e animou o público presente. De acordo com a Riotur, diva reuniu 1,6 milhão de pessoas nas areias de Copa.

Mesmo com uma desenvoltura invejável, em alguns momentos a idade de Madonna se fazia consciente. A cantora, que ensaiou durante a semana com uma joelheira no joelho direito, se apresentou com a mesma proteção, além de bandagens por baixo e o outro joelho muito vermelho. Em um dos números, a diva americana, inclusive, apresentou uma leve dificuldade para levantar do chão.

Com 52 minutos de atraso, às 22h37, Madonna foi recebida pela multidão com gritos e leques batendo. Antes de subir ao palco, a Rainha do Pop teve sua história contada pela drag queen Bob, que deu um show à parte enquanto usava uma roupa da realeza dos séculos passados. Enfático ao falar sobre a cantora, a artista não economizou nas caras e bocas.

Madonna, que abriu a apresentação com “Nothing Really Matters”, teve o espetáculo dividido em sete partes: ‘It’s a Celebration’, ‘The Storm’, ‘Living for Love’, ‘Ballroom’, ‘The Beast Within’, ‘Madonna’ e ‘Billie Jean / Like a Virgin’.

Show começa com nostalgia

Para o início do espetáculo, Madonna apostou em um look preto com círculos vazados nas mangas, além de uma espécie de coroa que remete a uma santa. Logo em seguida, já na segunda música, a diva americana surgiu em um figurino dos anos de 1980, para o delírio dos fãs mais experientes.

Bebendo cerveja e conversando com o público, Madonna arriscou algumas palavras em português, mas revelou que só sabe falar palavrões. Para encerrar o bate-papo, a cantora jogou a cerveja na plateia.

Madonna homenageou figuras que morreram de Aids

Em um dos momentos mais emocionantes do show, Madonna cantou “Live To Tell” e levou o público às lagrimas ao homenagear importantes figuras que morreram em decorrência da Aids. Entre as imagens no telão, fotos dos cantores Freddie Mercury, Renato Russo e Cazuza.

Quebra de clima



Mudando completamente o clima, Madonna e seus dançarinos encenaram um verdadeiro ritual antes de “Like A Prayer”. Enquanto alguns bailarinos desfilavam de capas pretas segurando turíbulos, espécie de defumador usado na Igreja Católica, outros simularam uma espécie de crucificação em uma estrutura redonda montada no fundo do palco, David Banda, filho de Madonna, apareceu pela primeira vez neste momento usando um terno rosa e o rosto totalmente coberto por correntes enquanto tocava guitarra.

Para “Erotica”, Madonna lutou bravamente com seus dançarinos. No palco, foram montados alguns ringues de boxe, formado por colunas e lasers. Em seguida, a artista mudou a atmosfera mais uma vez e esquentou o clima. Com uma versão de si mesma em uma cama, a Rainha do Pop sensualizou e chegou a simular uma masturbação.

Em “Hung Up”, uma das mais esperadas pelo público, a plateia mostrou empolgação e bateu os leques mais uma vez. Durante a música, as dançarinas executaram a coreografia com os seios de fora e ainda rolou um beijo lésbico entre Madonna e uma das bailarinas.

Filhas se apresentam ao lado da mãe

“Bad Girl” recebeu uma convidada muito especial para Madonna. Mercy James, de 18 anos, filha da diva americana, subiu ao palco para tocar piano ao lado da mãe. Logo em seguida, em “Vogue”, Estere, outra filha da cantora, de 11 anos, foi a DJ que animou a multidão. Para a canção, a Rainha do Pop usou um corset cravejado com as cores da bandeira do Brasil.

Ainda em “Vogue”, Madonna recebeu a visita ilustre de Anitta, que subiu ao palco para ser jurada dos dançarinos. Parecendo estar se divertindo genuinamente, a cantora carioca exibia placas com o número 10 para os bailarinos. Em um dos momentos, um dos dançarinos exibiu uma tanguinha fio dental toda cravejada com a bandeira brasileira.

Como se ser DJ não fosse o suficiente, Estere ainda mostrou todo o seu talento para dança e se acabou na coreografia com passos de vogue, estilo nascido na comunidade LGBT onde as poses e as famosas ‘caras e bocas’ são liberadas.

Em “Human Nature”, Madonna foi “presa” por seus dançarinos. A canção é uma das únicas em que a diva do pop canta ao vivo. Durante a performance, ela soltou mais um palavrão em português. Para encerrar mais um ato, ao fim de “Crazy For You” a artista literalmente incendiou o palco e chamas reais surgiram após ela riscar um fósforo falso.

Stella, gêmea de Estere, também não ficou de fora do show da mãe. Em “Don’t Tell Me”, a menina de 11 anos brilhou ao dançar ao lado de Madonna. Em seguida, a Rainha do Pop bateu mais um papo com os fãs.

Madonna agradece carinho dos brasileiros

Ela agradeceu o apoio e carinho dos fãs brasileiros e disse que o amor que eles sentem a deixa com vontade de chorar. “Eu sinto o amor dos brasileiros no meu coração e na b*cet*”, brincou ela, que disse ver os brasileiros em todos os lugares.



Além dos brasileiros, Madonna também agradeceu o suporte que recebe da comunidade LGBT. “Sem medo, eu vou lutar por vocês até o dia da minha morte”, declarou ela, que logo em seguida pediu para que os fãs ligassem suas lanternas, formando um mar de luzes nas areias da Praia de Copacabana.

Filho exibe tanquinho



Com as luzes das lanternas do público iluminado Madonna, a canção “Let It Shine” foi outra que foi cantada ao vivo pela artista. Em “Mother and Father”, David Banda subiu ao palco novamente para tocar ao lado da mãe. Desta vez, o jovem, de 18 anos, exibiu o tanquinho enquanto tocava violão sem camisa e com um chapéu de caubói, além de uma calça preta com aplicações pratas.

Brasilidade invade o palco

Em “Music”, a brasilidade invadiu o palco de Madonna. Primeiro, crianças representado as escolas de samba do Rio de Janeiro entraram tocando instrumentos musicais característicos das agremiações, como agogô, surdo e caixa, devidamente adesivados com as logos das escolas.

Em seguida, Pabllo Vittar, que ensaiou durante a semana ao lado de Madonna, surgiu no palco com uma camisa do Brasil toda cravejada. A Rainha do Pop entrou no clima e também colocou uma camisa do Brasil. Enquanto isto, no telão, imagens de artistas, personalidades e indígenas brasileiros compunham a apresentação. Ao fim, o telão exibiu uma imagem da bandeira do Brasil e as duas artistas também dançaram com a flamula.

Rei e Rainha do Pop se 'encontram'



Antes da última música, a plateia foi presenteada com um gostinho do saudoso Rei do Pop, Michael Jackson. Em uma montagem, sem Madonna no Palco, o telão exibia as silhuetas de Michael e Madonna enquanto as canções “Billie Jean” e “Like a Virgin” se misturavam.

Encerrando o show ao som de “Bitch I’m Madonna”, a Rainha do Pop agitou a bandeira do Brasil mais uma vez e finalizou a apresentação em grande estilo com uma estrutura redonda gigante ao redor dela.