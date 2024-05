Palco que recebeu a diva do Pop começou a ser desmontado neste domingo (5) - Rede Social/@imperiomadonna

Publicado 05/05/2024 15:32



Rio - Após o show da Madonna que reuniu 1,6 milhões de pessoas na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, o palco que recebeu a diva do Pop começou a ser desmontado ainda na tarde deste domingo (5). O espaço foi o maior da turnê, com o dobro do tamanho dos usados em estádios e arenas.

A quase três metros do chão, para permitir a visão do público que esteve na praia, o palco teve 812 metros quadrados, com 24 metros de frente e 18 metros até o teto. A cantora teve ainda três passarelas por onde andou e dançou durante a apresentação. A central teve 22 metros de extensão e as laterais 20 metros cada.





Com o início da desmontagem, a cidade que recebeu turistas de várias partes do Brasil e da América Latina, se prepara para voltar à normalidade. Pela manhã, a Comlurb realizou limpezas na areia, no calçadão, na Avenida Atlântica e nas principais vias transversais de Copacabana, inclusive com lavagem das ruas com água de reuso. Ao todo, 287 toneladas de lixos foram recolhidas.

Ainda nas areias das praias é possível encontrar mais turistas que aproveitam para curtir o dia de sol e elogiam a performance da rainha, que marcou o encerramento da turnê "The Celebration Tour" em comemoração aos 40 anos de carreira da Madonna.

Segundo o prefeito Eduardo Paes, a partir de agora, o mês de maio será celebrado com mais shows imperdíveis.

"Daqui pra frente, maio vai ser o mês de celebrar a mais incrível de todas as cidades! Vai ter sempre alguém pra bater o recorde de público anterior. O Rio é desejado pelo mundo. Temos que ter orgulho disso. Os desafios são muitos mas nós vivemos em lugar especial. Vamos cuidar e ter carinho com nossa cidade. Demos um show nessa semana da Madonna! Viva o Rio e os cariocas!", disse o prefeito.