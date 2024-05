Bruno Gomes, de 32 anos, esteve na praia de Copacabana em busca de "tesouros" - Cléber Mendes/Agência O Dia

Bruno Gomes, de 32 anos, esteve na praia de Copacabana em busca de "tesouros"Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 05/05/2024 13:33 | Atualizado 05/05/2024 16:03

Rio - Fim de show, fim de festa, público a caminho de casa. Mas para algumas pessoas, o 'espetáculo' está apenas começando. Os caçadores de 'tesouro' entraram em ação nas primeiras horas deste domingo (5) na Praia de Copacabana na esperança de encontrar algo de valor perdido na areia após o show de Madonna.

É o caso de Bruno Gomes, de 32 anos, que, mesmo debaixo de sol, estava à procura de um "tesouro" com seu detector de metais. Para ele, o item de mais valor que encontrou durante as buscas foram moedas.

"Eu estava na praia procurando algo valioso porém de valioso que saiu de lá foi mais a experiência. Encontrei algumas moedas, muita tampa de garrafa e lacre, alguns parafusos e latas", disse.

Para ele, caçar itens valiosos com seu detector de metais é um hobby. "O objetivo maior é a distração e lazer, pois quando o detector apita, você cria uma expectativa enorme em saber se é algo exorbitante ou se é uma tampinha, e a cada sinal que dá no aparelho, cria-se uma expectativa nova, assim a mente sai um pouco dos problemas e foca só em expectativa", afirmou.

Bruno não foi o único a tentar encontrar tesouros na praia, muitos adeptos da prática também estiveram no local nesta manhã, vindos de todas as partes do Rio. Ele ainda contou que viu um dos seus "colegas" de hobby encontrar um cordão na praia.

Além disso, Bruno assumiu que está nesse meio há pouco tempo e se interessou pela prática após ver alguns vídeos na internet.

"Eu não consegui pegar nada de valor ainda não, estou com o aparelho há pouco tempo. Eu vi alguns vídeos que apareceram para mim aleatoriamente e surgiu uma curiosidade. Comprei um aparelho usado em boas condições e estou me aventurando", revelou.

Além das pessoas com seus detectores de metais, agentes da Comlurb também estavam no local fazendo a limpeza e coleta de resíduos.