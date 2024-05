Agentes realizaram vistorias na Marina da Gloria, no Iate Clube e em Charitas - Divulgação

Publicado 05/05/2024 17:32 | Atualizado 05/05/2024 17:35

Rio - Agentes da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor realizaram, neste sábado (4), vistorias em embarcações que estavam atracadas na orla carioca para o show da Madonna, que aconteceu na Praia de Copacabana, Zona Sul. A inspeção tinha o objetivo de evitar prejuízos aos consumidores e ocorreu ainda de manhã, na Marina da Gloria, no Iate Clube e em Charitas, em Niterói.

"Nossos agentes da secretaria estiveram nas marinas, fiscalizando para evitar que essas embarcações, que vão receber os tripulantes ali, possam proporcionar alguma insegurança à saúde do consumidor, tais como produtos vencidos ou local de manutenção de produtos inadequados. Não encontramos irregularidades, mas a vistoria continua", disse o secretário Gutemberg Fonseca.

Na semana passada, integrantes da pasta se reuniram com empresários dos barcos e seus comandantes para esclarecer as orientações. Se houver comprovação de crime, com alimentos mal armazenados sendo ofertados, os responsáveis pelas embarcações poderão ser conduzidos à delegacia.

"Os alimentos precisam estar com etiqueta de qualidade e notas fiscais", acrescentou Gutemberg.