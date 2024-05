Comlurb atuou com 1,5 mil garis em três turnos de trabalho - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 05/05/2024 13:51

Rio - Após o, 287 toneladas de lixo foram retiradas da Praia de Copacabana, na Zona Sul. A Comlurb atuou com 1,5 mil garis em três turnos de trabalho.De acordo com a companhia, a limpeza incluiu a areia, o calçadão, a Avenida Atlântica e as principais vias transversais de Copacabana, inclusive com lavagem das ruas com água de reuso. A partir das 22h, próximo ao horário do espetáculo, o serviço foi intensificado.Ao todo, a Comlub atuou com 1,5 mil contêineres de 240 litros na areia, calçadão e principais vias de acesso para o descarte dos resíduos. Para a limpeza, a companhia utilizou 65 veículos, sendo 18 exclusivos para limpeza hidráulica e 38 equipamentos, com dez tratores, que peneiraram a areia antes e depois do espetáculo.A pasta disse, ainda, que equipes de fiscais do Lixo Zero aplicaram 27 multas por descarte irregular de pequenos resíduos e publicidade irregular.