Publicado 05/05/2024 19:34 | Atualizado 06/05/2024 07:07

Rio - A assessora da vereadora Benny Briolly (Psol) denuncia ter sido alvo de agressão e transfobia em um bar de Cabo Frio, na Região dos Lagos, na madrugada deste domingo (5). Ariela Nascimento estava acompanhada do namorado, um homem trans, teve um braço quebrado e ficou com diversos hematomas por causa da violência das agressões.



Nas redes sociais, Ariela fez um grande desabafo e relatou que os atos transfóbicos iniciaram enquanto ela e o namorado trocavam afeto e carinho. "Um homem cis começou a proferir comentários transfóbicos e violentos, o que nos deixou extremamente desconfortáveis e ameaçados. Quando decidimos sair e voltar para casa, fomos surpreendidos por uma grupo de homens cis que me atacaram covardemente. Eles me agrediram com chutes e golpes de madeira, e meu namorado, Bruno, também foi ferido ao tentar me proteger", disse.



Ariela foi agredida por pelo menos cinco homens. "Fomos alvos de agressões brutais simplesmente por sermos quem somos: Pessoas trans", lamentou.



Após esse episódio, a assessora disse que foi ao hospital em busca de ajuda, onde teria sofrido mais um episódio de transfobia, ao ser agredido pelo segurança da unidade de saúde.



"Angel, que veio me dar suporte em conjunto com o Centro de Cidadania e a Superintendência do município, foi tratada com desrespeito e negligência pela equipe médica, que se recusou a fornecer as informações necessárias para que ela pudesse prestar queixa juntamente a mim e denunciar o ocorrido, e ainda foi agredida junto ao meu namorado por um segurança do hospital enquanto tentava encontrar meios de me ajudar a conseguir Justiça para situação toda", disse.



Por fim, Ariela disse temer as consequências das agressões. "Eu simplesmente não tenho palavras para descrever toda a dor que sinto e o trauma que foi vivenciar, meu corpo todo está com marcas profundas, meu rosto não é mais o mesmo e estou com medo do que pode acontecer com os golpes que eu tomei que chegaram a acertar meu silicone industrial que tenho nos seios, espero que haja Justiça e que possamos ter acesso as câmeras do local onde fui agredida para que os agressores sejam identificados e punidos". finalizou.



Nas redes sociais, a vereadora Benny Briolly prestou apoio à amiga. "Um absurdo, minha irmã! Este caso representa mais um atentado ao nosso projeto político, que construímos juntas. Nós já estamos tomando toda e qualquer providência ao ocorrido. Transfobia é crime! Solidariedade, companheira”, disse.



O caso foi registrado na 126ªDP (Cabo Frio). Segundo a Polícia Civil, investigações estão em andamento para identificar os autores das agressões e esclarecer todos os fatos.

Procurada pelo DIA, a Prefeitura de Cabo Frio explicou que as vítimas de transfobia receberam todo o atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Burle e em seguida, foram conduzidos pela Superintendência de Políticas Públicas LGBTI+ em parceria com o Centro de Cidadania LGBT da Baixada Litorânea ao Hospital Central de Emergência (HCE).

Após o registro na delegacia, o município encaminhou o casal para sua residência, em Niterói, com apoio da Coordenadoria Geral de Direitos Humanos.



"A Superintendência LGBTI+ lamenta profundamente a violência sofrida pela mulher trans e seu marido, um homem trans negro, que estavam no bairro Manoel Corrêa, na madrugada deste domingo (5). Quanto ao caso de agressão no UPA Parque Burle, a instituição vai apurar o caso. Além disso, a Prefeitura tem trabalhado incansavelmente para extinguir casos de LGBTfobia em equipamentos públicos promovendo capacitações para os servidores", finalizou em nota.