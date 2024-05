Foco de incêndio próximo à Dutra, altura de Caxias - Divulgação

Foco de incêndio próximo à Dutra, altura de CaxiasDivulgação

Publicado 06/05/2024 00:20

O nome do morador vou preservar por motivos óbvios.

"Eu trabalho até meia-noite e não estou voltando para casa desde a morte do Gaguinho."

Esse foi o relato de um morador do Morro da Primavera, onde um dos líderes bateu de frente com duas equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, a DRE.

"Os 'polícia' conseguiram entrar lá no ninho do homem, até agora ninguém da comunidade entende como. Ou deixaram ele na bobeira sem avisar ou deu mole mesmo."

Perguntei sobre o menor com ele. Segundo o morador, era ligado ao tráfico, tinha dado mole como vapor e Gaguinho "adotou" como segurança e já tinha fuzil.

Desde então, todo mundo na comunidade, que fica em Cavalcanti, está desesperado, medo da facção rival.

Toda vez que morre uma liderança assim é esse inferno até estabilizar o terreno.

Morador tem medo da noite, onde não é operação, é guerra de gente bem grande.

E alguém aí tem lugar de fala pra questionar?!

3,2,1, é dedo na cara!

SECA E FOGO

Há duas semanas o Rio não vê uma gota de água do céu. Quem mora perto de mata e alguns morros já percebe foco de incêndio. Este foi ontem, no fim da tarde, próximo à Dutra, altura de Caxias.

A seca não só deixa a umidade relativa do ar péssima, abaixo de 20%, como também é um risco de focos de incêndio. O calorão de outono maior dos últimos 20 anos com vento piora tudo.

Alerta dos bombeiros: cuidado básico, nada de fogo em lixão, bitucas de cigarro, balões (crime). E qualquer coisa acione imediatamente 193.