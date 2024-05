Movimentação de fãs da Madonna em Copacabana - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 03/05/2024 00:00

Sim, senhores, é a Madonna que reverencia o Rio e não o contrário.



Muita gente critica a vinda da cantora e diz que o Rio tem outras prioridades. Eu discordo e explico.



Sabemos que o Rio precisa de muita coisa, mas o fato de a maior cantora pop do mundo escolher o Rio de Janeiro para fazer o maior show da sua história não é à toa.



A Rainha, considerada uma lenda da música, sabe a importância da praia mais famosa do Brasil. Ela poderia fazer em qualquer lugar, na Torre Eiffel, Time Square, Acrópoles, todo lugar do mundo que vive de turismo ia querer esse show e ele é aqui.



O Rio tem que entender de uma vez por todas seu potencial turístico para ser uma commodity cada vez mais forte.



Gera emprego, gera dinheiro e tudo mais, mas principalmente um marketing indireto por nada mais nada menos que Madonna.



Isso não descarta as outras necessidades que a cidade tem, mas é preciso investir no que tá bom e explorar o potencial.



E Rio não é só praia, e belas paisagens é endereço de Rainha, que não sai do seu "Palace" não porque não quer ver os fãs. É porque é a Madonna, que nem em seu país consegue sair para caminhar no portão.



Vamos também aprender a ver a gente do tamanho que a gente é.



Aqui é Rio de Janeiro....

TÁ BONITO

Falando em show…



A Secretaria da Mulher e a Patrulha Maria da Penha vão atuar durante o show da Rainha do Pop, nos moldes do Carnaval.



As equipes estarão em quatro pontos de apoio nas saídas do metrô nas ruas Princesa Isabel, Ronald de Carvalho, Figueiredo de Magalhães e Sá Ferreira. A campanha “Não é Não! Respeite a decisão” deixa bem claro que não serão tolerados casos de assédio e importunação. O material informativo que será distribuído traz também um QRCode para baixar o aplicativo gratuito APP Rede Mulher. O app conta com um botão de emergência, que envia a localização da vítima em tempo real à Central 190.

Pingo no I

Mas tem gente que quer fugir da muvuca e não gosta desse tipo de programa.

Dica legal na Serra.



Na cidade Imperial, acontece a primeira edição da FliPetrópolis, festival literário internacional de Petrópolis. O evento vai reunir mais de 230 escritores e todas as atividades são gratuitas no no Palácio de Cristal de Petrópolis.