Depósito de entulhos em terreno na Zona OesteDIVULGAÇÃO

Publicado 15/04/2024 01:00

Para quem não mora na Zona Oeste, vou especificar, mas quem mora sabe bem do que estou falando. Na antiga subida da Serra, quando ainda não existia o Túnel da Grota Funda, que liga o Recreio e a Barra a Santa Cruz, virou um grande lixão.



Ali, que dá na Estrada do Pontal, que hoje, basicamente, dá acesso a condomínios de luxo de casas de Vargem Grande, agora é um depósito de construtoras.



Toda semana a prefeitura vai com grandes máquinas retroescavadeiras e faz a limpeza no terreno, cada dia maior. Dois dias depois, tudo fica igual.



O posto de gasolina com conveniência e loja de hambúrguer famosa ainda resistem em meio aos escombros e entulhos das grandes construções.



Não dá para entender. Além de crime de uso do espaço irregular e ambiental, o custo da prefeitura é gigante.



Solução? Aplicar multa e sanções. A quem? A polícia tem que descobrir. O que não pode é usar a máquina pública para limpar diariamente sujeira de rico.



3, 2, 1. É dedo na cara!

TÁ BONITO

Depois do desserviço do último governo, que gerou uma aversão às vacinas, um dos projetos mais legais são os pontos itinerantes que os governos estão fazendo em todas as esferas.



Amanhã, por exemplo, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio está com ponto de vacinação contra a gripe no Terminal Intermodal Gentileza, em São Cristóvão. O ponto de vacinação funcionará das 8h às 17h, no segundo piso do terminal, próximo ao guichê de informações e à escada rolante. A iniciativa da SMS visa facilitar o acesso e estimular a vacinação.

PINGO NO I

Da minha "ronda" pelos grupos de jornalistas do domingo, o caso de uma menina me embrulhou o estômago.



Infelizmente, recebemos as fotos e todos os fatos sem filtro. Deitada na cama com todos os sinais de espancamento, o corpo magrinho e franzino de 3 anos e morte sofrida.



Na foto, ainda é possível ver o braço do padrasto, principal suspeito. Na ocorrência, me chamou atenção que ele é levado para a delegacia após comoção dos populares. E no endereço o destaque do registro de ocorrência, facção local: Comando Vermelho.



O crime foi em São João de Meriti, mas poderia ser em qualquer lugar, como já foi na Barra.



Ele tentou cobrir a menina com cobertor, sugerindo morte súbita.



A mãe estava com a outra filha no hospital. Só a polícia vai dizer, mas havia marca de embriaguez.



Bora colocar o pingo no i: bebida não muda completamente, aflora o verdadeiro instinto.



Tem dias que saber tudo e ter acesso a informações não é tão saudável. Ontem foi um desses dias.