Segundo testemunhas, dois homens em uma motocicleta abordaram a vítima, que estava acompanhada da namorada e de amigos, e anunciaram um assalto. Luís teria reagido e por isso acabou baleado. O caso aconteceu por volta das 6h.



Nas redes sociais, um dos amigos da vítima explicou que Luís teve grave hemorragia após o disparo atingir as artérias, que foi contida pela equipe médica.



O tipo sanguíneo dele é O+. Para doar, as pessoas podem comparecer à Rua Frei Caneca, número 08, no Centro, ou na Rua das Laranjeiras nº 375.

O caso está sendo investigado da 9ª DP (Catete).



Tentativa de golpe



Em meio ao desespero da família de Luís, durante a manhã desta segunda-feira (6), um suspeito tentou aplicar um golpe, se passando por médico, em um dos amigos da vítima que acompanha o caso de perto no hospital.



Segundo as mensagens divulgadas nas redes, o suspeito solicitava dinheiro para compra de uma medicação específica no valor de R$198,99.



"Tivemos uma alteração no quadro clínico do paciente. Foi detectado uma baixa nos níveis de linfócitos, que são células que controlam as infecções dos organismos, Porém, infelizmente não temos o medicamento específico disponível. Entrei em contato com o representante de medicamentos, ele tem disponível. Há possibilidade de solicitar o pedido de forma particular", disse o golpista.



Em seguida, o amigo se propõe a comprar e pergunta o nome da medicação, momento em que o bandido indica o valor. No entanto, suspeitando da situação, o amigo foi até o hospital, onde percebeu se tratar de um golpe.

"Ainda bem que fui eu que vim, se fosse a mãe dele ia da viagem perdida. O ser humano é muito ruim em se aproveitar da situação que a gente está por R$ 200", lamentou.