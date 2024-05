Publicado 06/05/2024 00:00

Na manchete: Quem é você no ti-ti-ti da vez? Fã da Beyoncé, da Lady Gaga ou do Coldplay? Esses foram alguns nomes sugeridos pela galera na internet após Eduardo Paes prometer novos megashows, depois do sucesso da apresentação de Madonna na Praia de Copacabana.

Após o show da Madonna, deu praia! Fãs da cantora ficaram em Copacabana para curtir o dia de sol.

Depois da apresentação de Madonna, 287 toneladas de lixo foram retiradas da Praia de Copacabana.

A Polícia Militar levou 33 suspeitos para delegacias e apreendeu 161 objetos cortantes durante o show da Rainha do Pop.

Ainda sobre o show da Madonna: mais de 2 mil itens irregulares foram apreendidos. Houve a aplicação de 366 multas.

No D: Madonna postou no Instagram foto com Pabllo Vittar e Anitta, que participaram do show da Rainha do Pop.

Também no D: vários famosos foram à festa que rolou após o show da Madonna no Copacabana Palace.

Policial penal é preso ao tentar entrar com maconha em presídio.

Prazo para regularizar título de eleitor é até quarta-feira.

No Ataque: Botafogo é derrotado pelo Bahia (2 a 1) e cai para o terceiro lugar na tabela. Vasco perde pro Athletico-PR (1 a 0) e segue no Z-4.