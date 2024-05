Show histórico de Madonna reúne 1,6 milhão de pessoas em Copacabana, afirma Riotur; veja fotos!

Rio - Histórico. Assim pode ser resumido o show da cantora Madonnna , na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, na noite deste sábado (4). Segundo boletim divulgado pela Riotur na madrugada deste domingo, a apresentação reuniu um público de 1,6 milhão de pessoas.

O show, que marcou o encerramento da turnê "The Celebration Tour", celebrando 40 anos de carreira da diva, contou com participações especiais de Anitta e Pabllo Vittar, além de ritmistas das agremiações do Grupo Especial.



A apresentação, que contou com uma megaprodução, começou por volta das 22h40 e durou cerca de duas horas. Madonna estava bem à vontade no palco e interagiu muito com os fãs brasileiros. Logo no início ela soltou um palavrão e elogiou a Cidade Maravilhosa, destacando a mistura de mar e montanhas. "C*. É o lugar mais lindo do mundo. Isso é mágico, obrigada".

Sua liberdade sexual - uma marca desde o início da carreira - esteve presente durante todo show. A popstar sensualizou, deu beijo na boca e fez coreografias simulando cenas picantes, inclusive com Anitta no palco. Ela também usou a camisa do Brasil em uma performance com Pabllo Vittar.

O show exibiu no telão durante a apresentação de "Live to Tell" fotos de personalidades que morreram vítimas da Aids. Neste momento, foram homenageados Renato Russo, Freddie Mercury, Cazuza, Betinho, dentre outros.

Durante a apresentação de "Music", imagens de figuras públicas foram exibidas no telão. Neste momento surgiram fotos da vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018, e Marina Silva, dministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Nomes da cultura brasileira, como Gilberto Gil, o rapper Mano Brown e Pelé, além figuras históricas, como Zumbi dos Palmares também foram exibidos.

Perto do fim do show, Madonna também fez uma homenagem emocionante a Michael Jackson, que morreu em junho de 2009. No telão, surgiram duas silhuetas da cantora e do Rei do Pop, que dançaram juntos ao ritmo de "Billie Jean" e "Like A Virgin".

Apreensões e promessa de novos shows

Com pontos de bloqueio e revista para acessso à praia de Copacabana, a Polícia Militar divulgou durante madrugada que apreendeu 161 objetos perfurocortantes nos diversos pontos de bloqueio e revista de Copacabana.

Um homem com mandado de prisão em aberto foi detido por policiais do 16º BPM, em Copacabana, com auxílio da tecnologia de videomonitoramento urbano. A ocorrência foi encaminhada à 12ª DP.

O prefeito Eduardo Paes comemorou o sucesso do show nas redes sociais e prometeu trazer mais apresentações históricas para o Rio de Janeiro.

"Se preparem! Daqui pra frente, maio vai ser o mês de celebrar a mais incrível de todas as cidades! Vai ter sempre alguém pra bater o recorde de público anterior. O Rio é desejado pelo mundo. Temos que ter orgulho disso. Os desafios são muitos, mas nós vivemos em lugar especial. Vamos cuidar e ter carinho com nossa cidade. Demos um show nessa semana da @Madonna! Viva o Rio e os cariocas!", escreveu.

