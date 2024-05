Publicado 05/05/2024 03:30

Na manchete: confira dicas de presentes para fazer bonito no Dia das Mães.



Madonna leva uma multidão de fãs à Praia de Copacabana para curtir o último show da turnê que comemora os 40 anos de carreira da cantora.



De Madureira para Paris: menina de 10 anos terá obras expostas no Museu do Louvre.



À procura de emprego? Ação vai cadastrar currículos na Feira de São Cristóvão.



No D Mulher: a atriz Giullia Buscacio rouba a cena na novela ‘Renascer’ como Sandra, uma mulher forte e independente.



No Ataque: Fluminense fica no 2 a 2 com o Atlético-MG. Tudo igual também no jogo entre Flamengo e Bragantino: 1 a 1.