Suspeitos foram presos por agentes da 79ª DP (Jurujuba) - Divulgação

Publicado 04/05/2024 20:11 | Atualizado 04/05/2024 20:15

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante 11 suspeitos durante uma operação contra uma quadrilha especializada em golpe do falso empréstimo consignado nesta quinta-feira (2). Os suspeitos atuavam em um escritório em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com os policiais da 79ª DP (Jurujuba), os supostos consultores induziam as vítimas a refinanciar um valor adquirido anteriormente, porém as obrigavam a devolver 30% do refinanciamento.

No escritório, os policiais apreenderam computadores, cadernos de anotações com dados pessoais e bancários de possíveis vítimas, celulares e documentos.