Cápsulas expelidas pelo suspeito preso no Aeroporto do GaleãoDivulgação

Publicado 04/05/2024 15:57 | Atualizado 04/05/2024 16:12

Rio - Um homem de 24 anos foi preso por tráfico internacional de drogas ao ingerir 100 cápsulas de cocaína para embarcar no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, na noite de quinta-feira (2). Ao todo, os agentes da Polícia Federal apreenderam 1kg no corpo do suspeito.

De acordo com as investigações, o preso é natural do município de Guaraí, no Tocantins, e pretendia embarcar em um voo comercial com destino a Paris, na capital da França. Durante a fiscalização de rotina, equipes da Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Deain) identificaram o suspeito e o abordaram.

Sob custódia, o homem foi encaminhado ao hospital por causa da ingestão da drogas e, após expelir todo o material, conduzido ao sistema prisional. Ele responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos.