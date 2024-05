Dinheiro apreendido por policiais no Aeroporto do Galeão - Divulgação

Publicado 04/05/2024 13:32

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante dois suspeitos de realizar a venda ilegal de câmbio dentro do Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, na manhã desta sexta-feira (3). Durante a ação, os agentes da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Dairj), em parceria com a concessionária que administra o terminal, apreenderam R$ 28 mil, 20 dólares e uma quantia em euro.

A Operação "Câmbio Maleiros" tem o objetivo de coibir o câmbio irregular com foco nos grandes eventos que acontecem neste fim de semana no Rio de Janeiro, principalmente o show da cantora Madonna. No momento da prisão, os suspeitos realizavam uma transação com turistas espanhóis.

De acordo com a Dairj, a venda ilegal de câmbio era realizada por indivíduos conhecidos como "maleiros", que vestem jalecos de cor vinho e auxiliam turistas com bagagens em carrinhos, cobrando taxa por esse serviço. O grupo também abordava estrangeiros que desembarcavam de voos internacionais e oferecia ilegalmente a transação, prejudicando as relações de consumo.

Além dos presos e do dinheiro apreendido, os policiais recolheram nove chips de celular ativados e cadastrados com m homem que transitava na área de desembarque internacional. Os produtos eram vendidos a preços muito acima do valor de mercado e o rapaz foi conduzido à Dairj para prestar esclarecimentos