Sophia Helena tem 10 anos e vai expor suas pinturas no Museu do Louvre, em ParisPedro Ivo

Publicado 05/05/2024 00:00

A artista Sophia Helena, de 10 anos, está prestes a ter um marco na carreira que muitos adultos sonham alcançar. Nascida e criada em Madureira, na Zona Norte do Rio, a menina teve suas obras selecionadas para serem expostas no Carrousel do Louvre, um espaço dedicado a novos talentos dentro do renomado Museu do Louvre, em Paris, na França.

Foi uma professora na escola que notou que a criança, aos 6 anos, tinha habilidades artísticas diferentes das outras de sua idade. A docente pediu à mãe, Daniele Moreira, que investisse nesse talento. A princípio, Daniele achou ser algo de criança. Mas, após insistência da menina, comprou a primeira tela e começou a procurar um curso de pintura para matricular a filha.

"É um mundo que eu não conheço, não sei nada de artes. Estou aprendendo na marra, vou ser bem sincera. Ela tinha 6 anos quando a professora me chamou para uma reunião e falou: 'Investe!'. Eu nem levei a sério, até que ela viu um artista plástico pintando na TV e pediu que eu comprasse uma tela. Ela foi riscando igual ao artista, reproduzindo todos os traços que ele fazia e pintou do jeitinho dela. Depois disso, ela me mostrou e pediu para fazer um curso de pintura”, relata a mãe de Sophia, Daniele Moreira.

“Foi muito difícil encontrar, pois eram todos muito distantes e nós moramos no subúrbio, até que encontrei um ateliê no Valqueire, e a coloquei em uma aula experimental para ver se ela gostava e se adaptava, pois só tinha ela de criança na turma, e ela amou", acrescentou.

“Com 9 anos pedi à minha mãe para fazer aula de pintura. No primeiro dia já comecei um quadro ‘A casa de Friburgo’, que é minha primeira tela”, contou Sophia Helena.

Ela foi aprendendo novas técnicas e aprimorando as telas. Entre as diversas ideias e inspirações, ela costuma pintar o que gosta, como paisagens e animais, usando tinta acrílica. No acervo da pequena artista, ela tem cerca de 20 pinturas e tem como referência artistas como Van Gogh, Claude Monet e Leonardo Da Vinci.

“O pintor que mais me inspira é Van Gogh. Ele trazia vários sentimentos para as telas dele, eu tento também expressar a mesma coisa com os meus sentimentos, só que do meu jeito”, disse a menina.

Início de um sonho

A oportunidade internacional surgiu quando Daniele viu nas redes sociais o anúncio do concurso, que seria realizado por uma empresa de assessoria artística, a Vivemos Arte, que expõe no museu francês. A mãe da estudante enviou o portfólio da filha com dez telas, e a menina fez uma entrevista por videoconferência com a diretora da empresa, Lisandra Miguel, para saber mais sobre a criança.

“Eu me senti muito feliz, é muito surreal. Eu quero ir para lá, ver vários quadros de pintores famosos, quero ver o da Monalisa. Eu nunca pensei nisso, para mim foi bem novo, não sabia que eu poderia expor. Quem sabe, lá na frente, talvez eu me torne uma pintora renomada”, disse animada a artista mirim.

Atualmente, a pequena pintora trabalha na produção de obras exclusivas para a exposição que ocorrerá em outubro deste ano. Ela tem que desenvolver oito, mas apenas duas serão selecionadas para serem exibidas no museu.

“Quero passar para as pessoas, com a minha arte, muita alegria. Tudo que eu sinto eu quero repassar para elas. Só coisas boas e que fazem a pessoa se sentir bem e confortável”, disse a estudante.

“Eu acho que ninguém pode desistir de seus sonhos, pois você pode ter um dom, só que não pratica ainda, mas se conseguir se firmar naquilo ou quem não tem dom, mas pode insistir e conseguir, se perseverar”, recomenda Sophia.

Toda a família incentiva e apoia a menina. O irmão mais novo, Daniel, de 7 anos, se considera o maior fã da irmã e já os pais dão todo o suporte para a filha.

“No início fiquei assustada, eu e o pai dela ficamos um pouco preocupados até mesmo com a exposição dela, já que é um mundo que não conhecíamos. Mas é uma conquista para nós, dela e de toda a família”, disse Daniela. Para chegar à capital francesa, a família busca patrocínio e abriram também uma vaquinha online.