Jovem estava com o namorado próximo à subida do Corcovado - Reprodução / Google Street View

Jovem estava com o namorado próximo à subida do CorcovadoReprodução / Google Street View

Publicado 07/05/2024 08:24 | Atualizado 07/05/2024 08:30

Rio - Uma turista israelense foi encontrada morta, na noite desta segunda-feira (6), em uma área de mata, próximo à Rua Almirante Alexandrino, em Santa Teresa, na Região Central do Rio. Segundo a Polícia Militar, deduzindo que seria assaltada, Alma Bohadana, de 21 anos, teria se assustado com uma motocicleta e pulado da mureta.

Bombeiros do quartel de Santa Teresa foram acionados às 19h para socorrer a jovem, que estava acompanhada do namorado. No entanto, ao chegarem no local, próximo à subida do Corcovado, Alma já estava morta. O corpo da turista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio.



A Polícia Militar informou que agentes da Coordenadoria da Polícia Pacificadora do Morro Santa Marta foram informados sobre o acidente. No local, encontraram o casal e a jovem já sem vida. De acordo com a PM, o caso foi encaminhado à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat).



Procurada pelo DIA, a Polícia Civil não respondeu. O espaço está aberto para manifestações.