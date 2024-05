Serviços já agendados por taxistas podem continuar sendo realizados no Ipem-RJ - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 07/05/2024 22:10

Rio - As fortes chuvas que assolam o Rio Grande do Sul também comprometeram o trabalho de taxistas no Estado do Rio. Isso porque o banco de dados do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que controla os serviços de todos os Institutos de Pesos e Medidas dos estados do país, está de baixo d'água, sem luz e os geradores que davam suporte ficaram sem combustível, fazendo com que os serviços fiquem fora do ar temporariamente.

Em busca de evitar que os cerca de 34 mil taxistas do Rio, que estavam realizando a vistoria anual em seus veículos, sejam penalizados com a perda de seus agendamentos, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio (Ipem-RJ), manteve a agenda dos serviços de pista de aferição de taxímetros, liberação e emissão do certificado e a colocação do "Selo Ande de Táxi Legal".

De acordo com Ademir Paixão, superintendente do órgão, a catástrofe que atingiu o sul do país abalou a todos, mas o órgão não pode deixar de dar continuidade a um serviço que é de fundamental importância para o Rio de Janeiro.



"Os taxistas do estado já pagaram todas a taxas previstas, e agora precisam realizar o serviço para continuarem a atender a população de nossa cidade e aos milhares de turistas que continuam por aqui com esse verão fora de época. Por isso, os profissionais que já estão agendados e quiserem realizar o serviço, podem comparecer normalmente, garantindo o agendamento feito anteriormente", comentou.

O taxista então pode ir ao Ipem-RJ no dia de seu agendamento para fazer a vistoria. Ele receberá o selo e um documento provisório do licenciamento anual. Assim que o banco de dados central voltar a emitir os documentos, o trabalhador deve retornar ao órgão para retirá-lo.

Com a normalização do sistema, o Certificado de Vistoriado poderá ser enviado por e-mail ou via whatsapp. Posteriormente, em posse do certificado, o taxista deverá comparecer ao Instituto para a colocação do selo Ande de Táxi Legal com QR Code.

"Com isso, além de combater os táxis piratas, os usuários poderão ter a certeza de que estão circulando um veículo legalizado ao visualizarem no para brisa o selo Ande de Táxi Legal. Vale lembrar ainda que os que não conseguirem realizar o serviço, não serão penalizados", completou Paixão.