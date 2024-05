MC Roba Cena - Reprodução

Publicado 07/05/2024 17:52 | Atualizado 07/05/2024 18:04

Rio - O empresário Mateus de Souza Vargas Júnior, conhecido como MC Roba Cena, foi preso em flagrante, na noite desta segunda-feira (6), por furto de energia em seu bar e restaurante, Ouro Hall, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação foi coordenada pela Light, com apoio de agentes da 59ª DP (Duque de Caxias).

O estabelecimento, no bairro Jardim Sarapuí, é equipado com equipamentos de alto consumo. Só na parte externa do imóvel há sete aparelhos de ar-condicionado split, além de 19 lâmpadas de leds e três câmeras.



Durante a inspeção, técnicos da Light identificaram ligações clandestinas conectadas à rede da concessionária. Dessa maneira, a energia consumida pelo Ouro Hall não era registrada pelo equipamento de medição.

A fraude fazia com que o estabelecimento deixasse de registrar cerca de 3.200 Kwh/mês, o equivalente a cerca de R$ 4 mil em contas de energia, segundo a Light.

MC Roba Cena foi solto após pagar fiança de três salários mínimos. Procurado pela reportagem, ele ainda não se pronunciou. O espaço segue aberto para manifestação.