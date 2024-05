Perigo no cruzamento entre a Avenida Calógeras com a Santa Luzia - Isabele Benito

Publicado 08/05/2024 00:00

Olhando a foto da Avenida Calógeras com a Santa Luzia daria para brincar do jogo de sete erros. Assim você pode não conseguir ver o risco, mas quem cruza ali todos os dias sabe que é uma roleta russa.



Presta atenção: a faixa para pedestre ao lado do edifício Santos Dumont não existe, só do outro lado.

Ou seja nunca dá para atravessar sem risco ali.



"É um buzinaço lascado e uma corrida de obstáculos", confirma a cabeleireira Ana.



Quando um sinal fecha, o outro abre; alguns carros viram e os pedestres estão com a falsa ilusão de que quem está ao lado do prédio da Firjan pode atravessar. Para quem não conhece é muito perigoso.



Alô, CET-Rio, corre aqui.



Ação conjunta gera novas oportunidades de aprendizado Divulgação

Uma ação conjunta entre a Receita Federal e a Marinha do Brasil vai gerar novas oportunidades de aprendizado para mais de 860 crianças e adolescentes de comunidades do Rio de Janeiro.



Essa semana a Escola Municipal Cardeal Câmara, localizada em Parada de Lucas, no Rio de Janeiro, recebeu 20 computadores, resultado da transformação de aparelhos de TV Box apreendidos. Os computadores eram originalmente aparelhos receptores de sinal, popularmente conhecidos como TV Box, capazes de captar irregularmente o sinal de canais pagos de televisão.

Os receptores, bem como os teclados e mouses, foram apreendidos em operações de fiscalização da Receita Federal que combatem o contrabando e a importação irregular de mercadorias.



Doados à Marinha, foram transformados em computadores de baixo custo pela equipe de militares técnicos do Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais (CTecCFN). A conversão desses aparelhos impossibilita a captação do sinal de TV e permite sua utilização para diversas tarefas, como edição de texto, planilhas, leitura de PDFs e navegação na internet. Também foram doados pela RFB os monitores para permitir o uso imediato dos equipamentos pelos alunos.



"Dar um destino social e sustentável às mercadorias apreendidas é um compromisso da Receita Federal", afirma o Superintendente da Receita Federal, o auditor-fiscal Claudiney Cubeiro dos Santos. "A doação de TV Box transformado em minicomputadores para escolas públicas não apenas promove a inclusão digital dos estudantes, mas também evita o impacto ambiental que resultaria da destruição desses produtos."