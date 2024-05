Materiais apreendidos e carro roubado recuperado foram encaminhados à 27ª DP (Vicente de Carvalho) - @pmerj

Publicado 07/05/2024 09:00

Rio - A Polícia Militar apreendeu uma granada e um radiotransmissor, na madrugada desta terça-feira (7), em Vicente de Carvalho, Zona Norte da cidade. Na ação, um carro roubado também foi recuperado.

De acordo com a corporação, agentes do 41º BPM (Irajá) realizavam patrulhamento na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, um das vias mais movimentadas na região, quando localizaram o veículo com o artefato em seu interior.

Os itens apreendidos foram encaminhados à 27ª DP (Vicente de Carvalho), onde o caso foi registrado.

A PM não divulgou informações sobre eventuais prisões.