Agentes saíram para cumprir 10 mandados de busca e apreensão na Região dos LagosDivulgação / Polícia Civil

Publicado 07/05/2024 07:59

Rio - A Polícia Civil realiza, na manhã desta terça-feira (7), uma operação contra empresários da mesma família suspeitos de fraudarem contratos com a Petrobras. De acordo as investigações, o grupo de Cabo Frio forneceu cerca de 50 peças usadas, mas vendidas como novas. O prejuízo é estimado em pelo menos R$ 1,2 milhão.

Segundo a polícia, agentes da Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro saíram para cumprir 10 mandados de busca e apreensão na Região dos Lagos. Ao todo, cinco empresários são investigados por estelionato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As investigações apontam que a família teria aberto as empresas exclusivamente para fraudar os processos.



A corporação informou que o grupo forneceu peças falsificadas à empresa por três anos, colocando em risco a segurança dos funcionários e causando um prejuízo financeiro considerável. A Petrobras constatou que os materiais apresentavam marcas de desgaste e oxidação.

De acordo com a Civil, as irregularidades aconteceram entre 2019 e 2022. Durante esse período, as empresas firmaram cerca de três mil contratos, totalizando R$ 26 milhões em pagamentos. Todos os procedimentos foram realizados por meio de aquisição direta, com dispensa de licitação, por serem negócios de pequenas compras.