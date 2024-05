Criminosos renderam funcionários do galpão e acessaram a sala onde as munições ficavam armazenadas - Divulgação / Polícia Civil

Criminosos renderam funcionários do galpão e acessaram a sala onde as munições ficavam armazenadas Divulgação / Polícia Civil

Publicado 07/05/2024 10:30 | Atualizado 07/05/2024 16:12

Rio - Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) realizaram, na manhã desta terça-feira (7), uma operação contra uma quadrilha especializada em roubo de cargas de alto valor. Seis pessoas foram presas. De acordo com as investigações, o grupo é formado por criminosos do Comando Vermelho (CV), apontado como a maior facção criminosa do estado.

Em um dos roubos, em abril deste ano, os criminosos sequestraram uma van com funcionários que seguiam para o galpão de uma transportadora na Pavuna, Zona Norte, e, com informações privilegiadas, renderam os vigilantes. O grupo acessou uma sala-cofre onde estavam armazenadas cerca de 10 mil munições de diferentes calibres. Na ocasião, todas elas foram levadas para o Complexo do Alemão. Segundo a polícia, as balas eram para abastecer a organização criminosa que atua no local. O prejuízo é estimado em R$ 2 milhões.

Os policiais saíram para cumprir nove mandados de prisão e nove de busca e apreensão. As investigações tiveram início em fevereiro deste ano após uma série de roubos de carga na Rodovia Washington Luís, próximo à Reduc, em Caxias. Ainda segundo a polícia, as cargas eram levadas para a comunidade Jardim Gramacho, em Caxias.

Na localidade, os criminosos escolhiam o destino das cargas roubadas, seja para guarda no interior da própria comunidade ou para comercialização. A corporação descobriu que o grupo criminoso tinha ramificações em outras localidades, como no Complexo da Maré, no Complexo do Alemão, além de outras favelas da Baixada Fluminense, todas sob influência do Comando Vermelho.

Os presos foram identificados como: Antony Vinicius Alves Divino, Luiz Antônio Calonico Silva, Hiago Cristhian da Silva Mendes, Paulo Sérgio Espínola, Vítor Hugo de Souza Américo e Rômulo Manhães dos Santos.



Entre os criminosos identificados, a polícia destacou que vários eram monitorados por tornozeleira eletrônica. No entanto, a corporação ressalta que o uso do equipamento não intimidava, já que participavam dos roubos.